Deputada Lucy alerta para transtornos causados por buracos na BR - 316

A deputada Lucy (Progressistas) cobra providências para os transtornos causados pelos buracos na BR 316, zona Sul de Teresina. Na manhã de ontem (28), a parlamentar esteve no local, onde foi possível observar as dificuldades enfrentadas pelos motoristas que precisam transitar pela BR.

A via é uma das mais importantes da zona Sul e principal rota para caminhões de carga que entram na capital. No entanto, o trecho entre a Casa de Custódia e a rotatória do bairro Porto Alegre é um dos mais críticos. Os buracos, de até um metro de comprimento, dificultam o tráfego de veículos e causam prejuízos.

“A BR 316 é um obra importante para a cidade de Teresina, que se encontra com obras de manutenção paralisadas”, ressaltou Lucy. Atualmente estadualizado, o trecho da BR visitado pela deputada é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER).





Ascom Parlamentar – Edição: Katya D’Angelles