Deputada Lucy acompanha funcionamento do Centro de Referência Francisca Trindade

A deputada Lucy Soares (PP) realizou visita ao Centro de Referência Francisca Trindade, que é o órgão de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e está sediado na capital. O órgão ligado a Secretaria da Assistência Social e Cidadania (Sasc), segundo a deputada, deveria contar com o dobro de profissionais que conta hoje. A deputada solicitou por requeri mento um relatório a respeito da situação do Centro, após visita ao órgão.

Em resposta, a Sasc enviou relatório informando que, atualmente, o Centro possui uma coordenadora-geral; uma arte-educadora; uma advogada e uma auxiliar administrativa. Para funcionar com uma carga horária de 40 horas semanais, o local deveria ter oito profissionais: uma coordenadora-geral; uma coordenadora pedagógica; duas assistentes sociais; duas psicólogas e duas advogadas.

Através de atividades como rodas de conversa com mulheres da zona rural e rodas de conversa com os profissionais da rede de atendimento, o Centro de Referência atendeu 895 mulheres de vários municípios piauienses, nos anos de 2016 e 2018.

Estrutura física também é precária

Durante a visita realiza pela deputada, Lucy fez questionamentos quanto a estrutura física do prédio onde funciona o serviço. As mulheres são atendidas em um espaço com paredes sujas, teto de PVC velho, sem lâmpadas, e com área externa cheia de mato. Contudo, no relatório enviado pela Sasc não constam informações sobre a previsão de reestruturação física do prédio.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles