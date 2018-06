Deputada Flora Izabel faz prestação de contas

A deputada Flora Izabel (PT) apresentou relatório da prestação de contas do mandato parlamentar na Assembleia Legislativa. Com destaque na atuação na defesa de projetos voltados para as mulheres, pessoas com deficiência, a população LGBT e os trabalhadores bancários do Estado do Piauí.

O evento reuniu lideranças da capital e do interior do Estado, no qual a deputada apresentou os resultados do seu trabalho à frente do legislativo estadual e conquistou novas parcerias e defesas de obras de interesse social.

Na ocasião, foi mostrado o histórico da atuação parlamentar que começou a ser construída a partir da militância no movimento estudantil, depois, na área dos direitos humanos e no Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Piauí.

Flora expôs seu trabalho político ainda como vereadora de Teresina, de forma participativa. Na ocasião, conseguiu aprovar mais de 30 leis na Câmara Municipal de Teresina com segmentos de diversos setores da sociedade local.

Na Assembleia legislativa, Flora Isabel a parlamentar teve atuação mais destacada com aprovação de 60 leis.

Destaques – A deputada destacou diversas obras de asfaltamento no município de Dirceu Arcoverde , calçamento para José de Freitas, Oeiras, Caracol, Santa Cruz dos Milagres, Angical e um poço tubular para a cidade de Batalha. Em Teresina a parlamentar aprovou a ampliação de água e energia.

Ainda na capital piauiense a parlamentar citou obra de um quilômetro de asfalto da estrada que liga ao povoado Taboca do Pau Ferrado; a reforma do estádio de Passagem Franca do Piauí; a recuperação do poço tubular de José de Freitas; construção e ampliação da escola de Aroeiras do Itaim, além da instalação de um laboratório de informática.





Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles