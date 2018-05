Deputada fala sobre caravana Lula Livre

A deputada Flora Izabel (PT) disse, durante os dois minutos, que esteve em visita a alguns municípios do Estado, participando da caravana Lula Livre, e disse que é uma injustiça, o que está acontecendo com o melhor presidente, segundo ela, que o Brasil já teve.





“Um presidente voltado para as classes populares e que fez um governo para os pobres. Tínhamos uma economia organizada e hoje estamos presenciamos um governo onde a população volta a nos, atrás, sem poder usar o fogão, porque hoje um botijão de gás está em trono de cem reais, um litro da gasolina e do diesel, está um absurdo”.





Flora Izabel disse ainda que acredita que muitos do que ‘batiam panela’, hoje estão arrependidos, do atual governo. A parlamentar falou também sobre a sua visita ao município de Joaquim Pires, onde foi homenageada de público, através da Rádio Assembleia e da TV Assembleia, e agradeceu ao prefeito Genival e a primeira dama Leda, pela recepção. A deputada enalteceu também a comunidade Suvenir, localizada a 26 quilômetros de Joaquim Pires e onde a população tem se beneficiado com a Unidade Básica de Saúde (UBS, muito bem estruturado e com excelentes serviço oferecidos.





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno