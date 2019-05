Deputada denuncia 300 contratações irregulares na Secretaria de Governo

A deputada Teresa Britto (PV), em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa durante a sessão ordinária de hoje (21), denunciou a contratação ilegal de 300 servidores na Secretaria Estadual de Governo. Segundo a parlamentar, a medida vai de encontro com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, de que o Estado está no limite da Lei de Responsabiulidade Fiscal.

“Tenho aqui o documento do TCE com a recomendação sobre os limites prudenciais do Governo do Estado com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e também vemos uma Ação Civil Pública tramitando na Justiça obrigando o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, a pagar o que deve aos hospitais municipais e até regionais do Estado. Em contrapartida vemos a nomeação de mais de 300 pessoas na Secretaria de Governo para ocupar cargos numa secretaria que não cabe dez pessoas. É apenas cabide de emprego”, denunciou Teresa Britto.

A deputada acrescentou que a população do Piauí está no prejuízo pela falta de estrutura na educação e na saúde pediu que o governador Wellington Dias comece a fazer uma gestão de fato e direito a favor da população.

“A população está sem medicamentos e sem cirurgias, os médicos e enfermeiros estão fazendo greves e o governo está colocando mais de 300 pessoas numa Secretaria que tem função mínima. A Secretaria de Governo é de articulação e não de gestão como secretaria de Saúde e Educação”, finalizou a deputada declarando sua indignação e repúdio à situação.



Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno