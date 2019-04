Deputada convida para visita a Maternidade Dona Evangelina Rosa

Comissão da Saúde fará visita a Maternidade Dona Evangelina Rosa

Aproveitando o espaço reservado aos pequenos informes, a deputada Teresa Britto(PV) convidou os colegas da comissão de saude a participarem amanhã à tarde de uma visita às Maternidade Evangelina Rosa, que se encontra em processo de interdição por parte do Ministério Público.

Segundo a deputada, a Maternidade está em petição de miséria, especialmente a rede elétrica e o sistema de segurança como extintores de incêndio. Por isto a intervenção do Ministério Público.

Teresa Britto convidou os deputados da comissão de saúde e demais interessados, como Pablo Santos(MDB) e João Madison(MDB), que confirmaram presenças. A partir das 16 horas desta quarta-feira(10) eles se encontram na sede da Assembleia e de lá se dirigem em grupo para a Maternidade.

Em plenário o deputado Limma (PT), líder do Governo, questionou em plenário se a visita da Comissão de Saúde havia sido aprovada pelo plenário ou pela própria comissão, mas a deputado disse que não há no regimento interno nehum dispositivo que obrige a esta convocação ou aprovação e que a comissão é livre para realizar tais visitas.



Aproveitando o espaço reservado aos pequenos informes, a deputada Teresa Britto(PV) convidou os colegas da comissão de saude a participarem amanhã à tarde de uma visita às Maternidade Evangelina Rosa, que se encontra em processo de interdição por parte do Ministério Público.Segundo a deputada, a Maternidade está em petição de miséria, especialmente a rede elétrica e o sistema de segurança como extintores de incêndio. Por isto a intervenção do Ministério Público.

Teresa Britto convidou os deputados da Comissão de Saúde e demais interessados, como Pablo Santos(MDB) e João Madison(MDB), que confirmaram presenças.

A partir das 16 horas desta quarta-feira(10) eles se encontram na sede da Assembleia e de lá se dirigem em grupo para a Maternidade. Em plenário o deputado Limma (PT), líder do Governo, questionou em plenário se a visita da Comissão de Saúde havia sido aprovada pelo plenário ou pela própria comissão, mas a deputado disse que não há no regimento interno nehum dispositivo que obrige a esta convocação ou aprovação e que a comissão é livre para realizar tais visitas.





Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles