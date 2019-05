Deputada cobra a recuperação de rodovias estaduais esburacadas

Adeputada Teresa Britto (PV) cobrou do Governo maior atenção com as rodovias estaduais, citando o exemplo da PI – 130, na região da Socopo, que está causando dificuldades, sobretudo em frente à escola Santo Afonso e na entrada do conjunto Jacinta Andrade.

Repórter: Raimundo Cazé.

A deputada estadual Teresa Britto (PV) cobrou do Governo do Estado maior atenção com as rodovias estaduais, citando o exemplo da duplicação da rodovia PI–130, na região da Socopo, em Teresina, que causa dificuldades, sobretudo em frente à escola Santo Afonso e na entrada do conjunto Jacinta Andrade.



As saídas de Teresina para os municípios de Demerval Lobão e Altos também estão quase intrafegáveis, destacou a deputada, acrescentando que nesta última os condutores podem seguir por pistas que não foram concluídas na obra de duplicação, podendo sofrer acidentes.



Outro exemplo de estrada completamente esburacada citado pela deputada é o que dá acesso ao município de Pau D’Arco, onde o prefeito Nilton Bacelar, mandou tapar os buracos com areia, o que segundo ela ficou parecendo com beiju dentro da panela.



Em outra parte do seu pronunciamento, Teresa Britto falou sobre a audiência pública da semana passada, pelo Dia da Enfermagem, em que a questão mais debatida foi o plano de cargos e salários. Ela fez questão de afirmar que o município de Teresina paga quase o dobro do Estado aos enfermeiros, sugerindo que o governador mande pagar o mesmo valor, cerca de R$ 4 mil reais.



Concluindo seu pronunciamento, Teresa Britto voltou a criticar os hospitais que estão sem o devido aparelhamento e suas UTIs, citando o exemplo do Nathan Portella, onde está faltando um simples ventilador mecânico. Ela prometeu ir pessoalmente ao referido hospital, para anotar outras irregularidades e cobrar providências.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno