Deputada Belê faz discurso de despedida na Assembleia

A deputada Belê Medeiros (Progressista) se despediu da Assembleia na sessão de hoje (28), recebendo convites dos colegas Evaldo Gomes e Dr. Pessoa, para ingressar em seus partidos, PTC e Solidariedade, respectivamente, e ainda de Gustavo Neiva, para retornar ao PSB. Ela disse que pretende continuar no seu partido, disposta a disputar sua cadeira. Ela iniciou o pronunciamento agradecendo ao governador Wellington Dias e ao senador Ciro Nogueira, por terem proporcionado sua ida para a Assembleia. Agradeceu também aos funcionários da Casa e à população de Picos, pelo apoio que deram à sua atuação como deputada estadual.





O primeiro deputado a apartear a oradora foi Evaldo Gomes (PTC), que além de convidá-la para entrar no seu partido, disse ter acompanhado sua atuação política no município de Picos. O deputado Marden Menezes (PSDB) disse que Belê Medeiros fará falta na Assembleia, pela sua simplicidade e preocupação com a população do Estado, especialmente do município de Picos. Outro que aparteou Belê Medeiros foi Rubem Martins (PSB), que destacou a convivência de sua família com a da colega.

Também o deputado Henrique Rebelo (PTC) falou da boa convivência com a colega Belê, lembrando a época em que foi secretário de Justiça e visitou a cidade de Picos, onde ela ajudou a solucionar as questões afetas à sua pasta. O deputado Cícero Magalhães (PT) enalteceu as qualidades da oradora no bom convívio com os colegas. Dr. Pessoa (Solidariedade) falou também do modo afetuoso com que a deputada tratou os colegas.

Mauro Tapety (PMDB) disse que Belê representa Picos, município vizinho à sua terra, Oeiras, e como tal desempenhou o mandato de forma carismática e cordial. Gustavo Neiva (PSB) destacou a lealdade da colega ao longo dos oito anos em que esteve na Casa. Luciano Nunes (PSDB) foi o último aparteante. Ele disse que Belê Medeiros é uma pessoa de visão, Todos desejaram o retorno da deputada na próxima legislatura.

Belê Medeiros concluiu seu pronunciamento falando das derrotas que sofreu nas últimas eleições, mas afirmou que é perdendo que se ganha e que foi como suplente convocada que aprendeu a conviver com todos. Ela disse estar disposta a continuar na luta.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles