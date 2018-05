Denúncia sobre hospital causa polêmica entre líderes de bancadas

Os líderes da Oposição, deputado Robert Rios (DEM), e do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), se envolveram hoje em um debate sobre atendimento à população no Hospital Regional de Esperantina. Robert Rios repercutiu denúncia de que o hospital estaria dando prioridade a eleitores de Francisco Limma, enquanto o líder do Governo negou que isto esteja acontecendo e pediu que o líder oposicionista apresentasse provas da acusação.

Robert Rios afirmou que os comentários são de que o parlamentar do PT teria estabelecido um plano chamado “Limmamed” visando favorecer moradores do município de São João do Arraial, onde tem sua principal base política. Ele solicitou que o Ministério Público de Esperantina apure se a denúncia é verdadeira.

Ao rebater as declarações de Robert Rios, Francisco Limma afirmou que não responde a nenhum processo, ao contrário daquele que o acusava, e destacou a competência da direção do Hospital de Esperantina, onde, segundo ele, foram realizadas 51 mil consultas no ano passado, mais de mil cirurgias e mais de 1.500 partos, além de 16 mil internações. “Esse negócio de Limmamed não existe”, assinalou ele.

Robert Rios respondeu que a denúncia foi feita pelo jornalista Herbert Sousa, do Portal GP1, e aconselhou Francisco Limma a deixar o PT porque lideranças do partido no Brasil e no Piauí respondem a processos e alguns estão presos, como o ex-presidente Lula.

O líder oposicionista declarou ainda que tem a consciência tranquila, que não responde a processos e que foi citado em um processo que trata de licitação na Polícia Militar do Piauí na época em que ocupava o cargo de secretário de Segurança. “Ocorre que a PM tem autonomia administrativa e financeira e, como secretário, eu não poderia ser responsabilizado por essa licitação”, acrescentou ele.

EMPRÉSTIMO – Robert Rios manifestou ainda preocupação com informações de que o Governo do Estado estaria procurando alterar o plano de obras a ser colocado em prática com recursos do empréstimo obtido junto à Caixa Econômica Federal. Ele disse que o empréstimo deve ser fiscalizado para que não ocorra desvio de recursos ou mudanças no plano de trabalho.

Por sua vez, o deputado Fábio Novo (PT) garantiu que o plano de trabalho apresentado pelo Governo do Estado à CEF será executado sem alterações e que o importante é que os recursos sejam liberados para a construção de obras em benefício da população.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles