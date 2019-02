Definidos os presidentes das principais comissões técnicas

Uma reunião realizada na Presidência da Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (07) definiu, por consenso, a presidência das quatro principais comissões técnicas da Casa. A reunião contou com a presença dos líderes das bancadas estaduais.

O deputado Wilson Brandão (PP) presidirá a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), tendo como vice o deputado Henrique Pires (MDB). Já a Comissão de Administração Pública e Política Social será presidida pelo deputado Severo Eulálio Neto (MDB). O deputado Nerinho (PTB) presidirá a Comissão de Fiscalização e Controle, Fianças e Tributação, e o deputado Georgiano Neto (PSD) comandará a Comissão de Infraestrutura e Política Econômica.

“Os deputados se reuniram e entraram num consenso e essas quatro Comissões serão instaladas na próxima semana. As demais, nós vamos procurar um entendimento até a próxima segunda-feira para que todas as Comissões funcionem plenamente na Casa”, disse o presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho.

Wilson Brandão, indicado presidente da CCJ, disse que a Comissão já deve ser instalada e iniciar os trabalhos na próxima terça-feira (12). “Nós temos buscado um entendimento aqui na Casa para dar oportunidade para que todos os blocos partidários possam participar das Comissões. Então coube a minha indicação para a Comissão de Finanças que será instalada, junto com as outras três definidas, já na próxima semana. Então já vamos começar a trabalhar até porque já temos projetos apresentados pelos nossos deputados estaduais”, disse.

“Nós vamos acompanhar os grandes investimentos do Estado do Piauí. Temos programas de operações de crédito, como o FINISA I e FINISA II que somam quase R$ 900 milhões e são obras que estão chegando a diversos municípios do Estado e a Comissão de Infraestrutura vai acompanhar cada uma delas”, disse o novo presidente da Comissão de Finanças, deputado Georgiano Neto.

Já o deputado Nerinho, que foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e da Lei Orçamentária Anual LOA em 2018, disse que já aguarda a Reforma administrativa que deve ser encaminhada pelo Governo do Estado. “O nosso bloco decidiu pelo nosso nome para presidir a Comissão de Finanças e, com a reforma administrativa, tudo o que for da parte orçamentária tem que voltar para a Comissão para ser discutido”, disse.

Avaliações – “Essa reunião foi altamente produtiva que definiu os presidentes das principais comissões e os líderes dos blocos dos partidos. Com essas definições, o Governador vai reunir a bancada na próxima semana e deve apresentar a reforma administra”, avaliou o líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT).

“O que pesou nas escolhas das Comissões foram as maiores bancadas e o entendimento. Nós tivemos em um consenso na eleição da Assembleia e não poderia ser diferente na eleição das Comissões. O deputado Wilson Brandão representa o nosso partido como presidente da CCJ e certamente vai conduzir muito bem os trabalho, com a sua experiência, principalmente nesse momento de reformas no Governo Estadual”, disse o deputado Júlio Arcoverde (PP).

