Coronel cearense recebe Título de Cidadania Piauiense

Atendendo requerimento do presidente Themístocles Filho (MDB), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quarta-feira (18), sessão solene especial para a entrega do Título de Cidadão Piauiense ao Coronel Ronald Lúcio Carvalho Barbosa, Comandante da Guarnição Federal de Teresina. O homenageado é natural de Fortaleza, Ceará, filho de Raimundo Lima Barbosa e Maria Ludma Carvalho Barbosa, casado com Concita Barbosa e tem dois filhos: Ronald Lucas Barbosa e Rafael Lucas Santos Barbosa.

A sessão foi aberta pelo deputado Themístocles Filho, que chamou para compor a mesa o comandante da PM, Lindomar Castilho, que representou o governador Wellington Dias; o comandante do 25º. BC, tenente coronel Nixon; o tenente coronel Ronaldo Gonçalves, representando o comandante do 2º. BEC; José Arrais, coordenador de transportes dos Correios; a delegada Vilma Alves; a sua esposa Concita, dentre outros.

Ao saldar o homenageado o deputado Themístocles fez um breve relato do currículo do coronel Ronald Lúcio Carvalho Barbosa, que tem curso na Academia Militar das Agulhas Negras, de Infantaria da AMAN (1993), na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, em 2001, Mestrado em Operações Militares, (2001).





Também fez o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado – Maior (2015), na Escola de Educação Física do Exército (1998), Curso Básio de Montanhismo (11º Batalhão de Infantaria de Montanha (2002), Curso Avançado de Montanhismo (11º Batalhão de Infantaria de Montanha) (2002) e Estágio de Operações na Selva (1999) e Estágio de Caatinga (1994).





Themístocles destacou ainda os cursos na área civil feitos pelo coronel, tais como: Curso de Mestrado em Treinamento Desportivo pela UFRJ, Curso de Pronto Socorro pela Cruz Vermelha do Rio de Janeiro e Especialização em Gestão Pública pela Universidade Católica de São Caetano do Sul.

E arrematou o deputado: “sinto-me feliz em conceder esta honraria ao coronel Ronald, por sua grandeza na vida militar, social e familiar; o que me garante ter certeza de que estou fazendo justiça com um cidadão que se dedica à defesa do nosso estado e do país".

O coronel Ronald fez também breve relato de sua atuação profissional e garantiu que nunca havia se identificado tanto com uma homenagem e com uma cidade como Teresina, a terra natal de sua mulher Concita. Mesmo tendo nascido em Fortaleza, o coronel disse que sempre lutou para ser transferido para Teresina, nas vezes em que era obrigado a se afastar para fazer os cursos em instuições de ensino superior de outros estados.





O coronel encerrou com um brado: “Muito obrigado Pátria, Brasil!!!”

Medalhas – O Cel. Ronald Lúcio Carvalho Barbosa tem as seguintes medalhas: Medalha da Vitória, Medalha do Pacificador, Medalha Militar do Prata, Medalha do Serviço Amazônico, Medalha Osório, Medalha Marechal Trompowisk, Medalha Marechal Eudoro Corrêa, Medalha Jubileu de Ouro da Força Expedicionária Brasileira, Medalha Mascarenhas de Moraes, Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí – Grau Comendador e a Medalha do Mérito Militar da Polícia Militar do Piauí.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno