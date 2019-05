Coronel Carlos Augusto acusa Bolsonaro de quer terceirizar a segurança

O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) disse que está assistindo com imensa preocupação o descaso do Governo Federal com a segurança pública, que não tem financiamento para o patrulhamento das fronteiras, para o combate ao tráfico e ao contrabando. Ele lamentou que veja o presidente Bolsonaro pregando a liberação das armas para qualquer cidadão e depois voltando atrás, sem saber o que está fazendo”, falou.





Ele disse que nunca viu tantos absurdos numa folha de papel, mostrando toda a sua incompetência. “Ele não resolve a questão dos 14 milhões de desempregados, da falta de infra-estrutura e de tantos outros problemas do País. Somente no ano passado mais de 4 mil mulheres foram assassinadas e ainda tenha gente que defenda o porte e a posse de armas”, disse.



Coronel Carlos Augusto afirmou que Bolsonaro quer transferir para o cidadão comum uma obrigação do Estado. “A segurança pública é uma obrigação do Estado, ele não pode terceirizar passando para o cidadão comum essa obrigação. Como um policial vai enfrentar um bandido sabendo que ele pode estar armado com fuzis e pistolas de grosso calibre?”, indagou.



Ele disse também que esteve ontem (22) em Picos participando da formatura de mais uma turma de sargentos da Polícia Militar, somando o total de 240 novos profissionais que alcançam a patente somente este ano, após fazerem um curso de mais 600 horas/aula. “Quero parabenizar o comandante da PM, coronel Lindomar Castilho, pela excelente atuação na formação de novos sargentos, cabos e soldados daquela corporação”, encerrou.





Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno