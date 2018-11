Contrato de jato e helicóptero pelo governo é duramente criticado pela oposição

Os deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado criticaram fortemente a licitação publicada no Diário Oficial do Estado para aquisição de 222.200 km de voo em um jato biturbinado e de 4.320 horas de voo de um helicóptero monoturbinado. O valor previsto da licitação é R$ 26.277.681,48 com o objetivo de atender a uma necessidade de locomoção Governador do Estado do Piauí, seus familiares e de outras autoridades.

“Como o Governador, ultimamente tem ouvido a oposição, nós pedimos que o Governo do Estado cancele essa licitação. Temos que tratar as coisas com seriedade nesse Estado e a discussão é maior ainda. Só neste final de semana tivemos 9 mortes, na educação temos mais de 80 dias de greve e o transporte escolar não funciona. Na saúde, a Maternidade interditada pelo Conselho de Medicina, 253 crianças e 15 mães assassinadas na Evangelina Rosa. Falta de estrutura nas delegacias, e nós não podemos admitir esse tipo de gasto no Estado”, disse o deputado Gustavo Neiva (PSB).

Os deputados Luciano Nunes e Marden Menezes, ambos do PSDB, também pediram o cancelamento do processo licitatório.

“Não podemos admitir uma gasto desse diante de tantos absurdos que estão acontecendo no nosso Estado, como falta de combustível em viaturas, medicamentos nos hospitais”, disse Luciano.

“Muitos Governadores viajam em aviões de carreira, em voos comerciais como qualquer cidadão. Porque o Governador não pode fazer o mesmo?”, questionou Marden Menezes.

Laryssa Saldanha

Os deputados estaduais de oposição ao Governo do Estado criticaram fortemente a licitação publicada no Diário Oficial do Estado para aquisição de 222.200 km de voo em um jato biturbinado e de 4.320 horas de voo de um helicóptero monoturbinado. O valor previsto da licitação é R$ 26.277.681,48 com o objetivo de atender a uma necessidade de locomoção Governador do Estado do Piauí, seus familiares e de outras autoridades.



“Como o Governador, ultimamente tem ouvido a oposição, nós pedimos que o Governo do Estado cancele essa licitação. Temos que tratar as coisas com seriedade nesse Estado e a discussão é maior ainda. Só neste final de semana tivemos 9 mortes, na educação temos mais de 80 dias de greve e o transporte escolar não funciona. Na saúde, a Maternidade interditada pelo Conselho de Medicina, 253 crianças e 15 mães assassinadas na Evangelina Rosa. Falta de estrutura nas delegacias, e nós não podemos admitir esse tipo de gasto no Estado”, disse o deputado Gustavo Neiva (PSB).



Os deputados Luciano Nunes e Marden Menezes, ambos do PSDB, também pediram o cancelamento do processo licitatório.



“Não podemos admitir uma gasto desse diante de tantos absurdos que estão acontecendo no nosso Estado, como falta de combustível em viaturas, medicamentos nos hospitais”, disse Luciano.



“Muitos Governadores viajam em aviões de carreira, em voos comerciais como qualquer cidadão. Porque o Governador não pode fazer o mesmo?”, questionou Marden Menezes.





Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel