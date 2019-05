Consórcio Nordeste é aprovado em reunião conjunta da Administração e Finanças

E reunião conjunta realizada na manhã de hoje, 22, as Comissões de Administração Pública e Política Social e de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação aprovaram por unanimidade a Mensagem nº 14 do Governo do Estado que ratifica o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste, o Consórcio Nordeste.

O Consórcio é consiste em ratificar o protocolo de intenções entre os estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, com personalidade jurídica e natureza de autarquia voltada para a cooperação federativa.

A deputada Fora Izabel (PT) foi relatora da matéria nas duas Comissões e emitiu parecer favorável. “Esse é um Projeto de suma importância para o Piauí, que ratifica a parceria dos estados no nordeste para várias ações comuns e o bem para os Estados. Todos os outros estados já aprovaram esse projeto e suas Assembleias Legislativas e agora está faltando apenas o Piauí”, disse a parlamentar.

O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo na Assembleia Legislativa, acompanhou a votação e falou da importância do Projeto. “Esse consórcio foi criado pelos Governadores com a intenção de desenvolver ações na área da segurança, saúde, educação, infraestrutura. E agora esse Projeto irá para votação em Plenário”, disse.

“O consórcio vai possibilitar ações das mais diversas possíveis conjuntamente, como na defesa civil, na segurança como aconteceu recentemente, por exemplo uma rodovia ou uma ferrovia que permite uma ação conjunta. Aqui o Piauí tem uma ação muito integrada com os estados do Tocantins e Maranhão na área da saúde. Esses são exemplos do que será feito”, completou Francisco Limma.

A Comissão de Adiministração foi presidida pela deputada Flora Izabel e contou com a presença dos deputados Franzé Silva (PT), Fábio Novo (PT), Firmino Paulo (PP)e Dr. Hélio. Já a Comissão de Finanças foi presidida pelo deputado Franzé Silva e contou com a presença dos deputados Nerinho (PTB), Flora Izabel, Fábio Novo, Hélio Isaías (PP) e Firmino Paulo.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno