Confirmada a nova composição das comissões técnicas da Assembleia

A Assembleia legislativa do Estado do Piauí anunciou a composição das Comissões Técnicas, após o retorno dos deputados titulares aos seus postos. Dessa forma dez Comissões Técnicas foram compostas a partir de agora.

O deputado João Mádison (MDB) é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Júlio Arcoverde é o vice- presidente. Evaldo Gomes (PTC), Rubem Martins (PSB), Fábio Novo (PT), Gessívaldo Isaías (PRB), e Marden Menezes (PSDB) são titulares.

Severo Eulálio (MDB), Nerinho (PTB), Fernando Monteiro (PRTB), Gustavo Neiva (PSB), Francisco Lima (PT), Georgiano Neto (PSD) e Dr. Pessoa (SD) são os deputados suplentes.

A Comissão de Administração Pública e Política Social tem como presidente a deputada Liziê

Coelho (MDB). Edson Coelho (PSDB) é o vice -presidente. Os demais deputados são; Fernando Monteiro (PRTB), Gustavo Neiva (PSB), Francisco Lima (PT), Flávio Nogueira Júnior (PDT) e Nerinho (PTB).

O deputado Evaldo Gomes (PTC) é presidente da Comissão de Infra – Estrutura e Política Econômica e Zé Santana (MDB) é vice- presidente. Gustavo Neiva (PSB), Júlio Arcoverde (PP, Fábio Novo (PT), Edson Ferreira (PSDB) e Dr. Pessoa (SD) são os demais membros da comissão.

A Comissão de Fiscalização Econômica tem como presidente o deputado Wilson Brandão (PP) Edson Ferreira (PSDB) é vice – presidente. Os demais membros são: Fernando Monteiro (PRTB), Juliana Morais Souza (PSB), Flora Izabel (PT), Severo Eulálio (MDB) e Nerinho (PTB).

Os suplentes são Rubem Martins(PSB), Georgiano Neto (PSDB), Dr. Hélio (PR) Júlio Arcoverde (PSB), Fábio Novo (PT), Zé Santana (MDB) e Luciano Nunes (PSDB).

Direitos Humanos – O deputado Robert Rios (DEM) é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Georgiano Neto (PSD) é o vice. Os demais deputados são: Dr. Hélio(PR). Júlio Arcoverde (PSB) Fábio Novo (PT) Gustavo Neiva (PSB) e Zé Santana (MDB).

Firmino Paulo (PP) foi eleito presidente da Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Dr. Hélio (PR) é o vice-presidente. Os demais membros são: Rubem Martins (PSB), Nerinho (PTB), Fábio Novo (PT), Luciano Nunes (PSDB) e Severo Eulálio (MDB). Os suplentes são; Marden Menezes (PSDB), Evaldo Gomes (PTC), Juliana Morais Souza (PSB), Janaína Marques (PTB), Flora Izabel (PT), Georgiano Neto (PSD) e João Mádison (MDB).

Defesa -Para a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente foi eleito o deputado Júlio Arcoverde (PSB), Gustavo Neiva é o vice. Os demais deputados são : Dr. Hélio (PR), Rubem Martins (PS), Nerinho (PTB), Luciano Nunes (PSDB) e Severo Eulálio (MDB).

Os suplentes são : Marden Menezes (PSDB), Evaldo Gomes (PTC), Juliana Morais Souza (PSB), Janina Marques (PTB), Flora Izabel (PT), Georgiano Neto (PSD) e João Mádison.

Na Comissão de Saúde, Educação e Cultura, Júlio Arcoverde (PSB)foi escolhido presidente e, Gustavo Neiva (PSB) é vice-presidente.

Os titulares são : Dr. Hélio (PR) , Pablo Santos (MDB), Fábio Novo (PT) Dr. Pessoa (SD) e Luciano Nunes (PSDB). Os suplentes são: Dr. Hélio (PR) , Paulo Santos (MDB), Fábio Novo (PT), Dr. Pessoa (SD) e Luciano Nunes (PSDB).

Direitos da Mulher – Flora Izabel (PT) foi eleita presidente da Comissão dos Direitos da Mulher . Liziê Coelho (MDB) é a vice – presidente. Os demais integrantes são : Fábio Xavier (PR), Paulo Santos (MDB), Juliana Morais Souza (PSB), Georgiano Neto (PSD), e Firmino Paulo(PP).

Foi eleito presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, Júlio Arcoverde, (PP), Gustavo Neiva é o vice-presidente. Dr. Hélio (PR), Pablo Santos, (MDB),Fábio Novo (PT), Dr. Pessoa (SD), e Luciano Nunes (PSDB). Os suplentes são : Hélio Izaías (PP), Rubem Martins (PS), Fernando Monteiro (PRTB), Severo Eulálio (MDB), Francisco Lima (PT), Edson Ferreira (PSDB) e Robert Rios (DEM).

Para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi eleita presidente a deputada Flora Izabel (PT) .Liziê Coelho (MDB) é a vice -presidente. Os demais titulares são : Fábio Xavier (PR), Pablo Santos (MDB), Juliana Morais Souza (PSB), Georgiano Neto (PSD) e Firmino Paulo (PP). Os suplentes são ; Fábio Novo (PT), Janaina Marques (PTB), Evaldo Gomes (PTC), João Mádison (MDB), Gustavo Neiva (PSB) Edson Ferreira (PSDB)e Luciano Nunes (PSDB).

Foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública o deputado Fábio Xavier (PR), e Edson Ferreira (PSDB) é o vice-presidente. Os demais titulares são : Rubem Martins (PS), Júlio Arcoverde (PSB), Flora Izabel (PT),, João Mádison (MDB)e Robert Rios (DEM). Os suplentes são : Fernando Monteiro (PRTB), Georgiano Neto (PSD), Gustavo Neiva (PSB), Hélio Izaías (PP), Fábio Novo (PT), Zé Santana (MDB) e Marden Menezes (PSDB).

Eleito presidente para a Comissão de Energia o deputado Edson Ferreira (PSDB). O vice-presidente é Severo Eulálio (MDB). Os demais titulares são: Fernando Monteiro (PRTB), Júlio Arcoverde (PP), Francisco Lima (PT), Juliana Morais Souza (PSB), e Firmino Paulo (PP).

Os suplentes são : Robert Rios (DEM), João Mádison (MDB), Dr. Hélio (PR), Nerinho (PTB), Fábio Novo(PT), Gusavo Neiva (PSB)e Marden Menezes (PSDB).

Texto: Emerson Brandão

Edição: Paulo Pincel