Comissões tomam posse nessa terça-feira na ALEPI

A pedido do presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB), os deputados estaduais devem se reunir nesta terça-feira (13) para a implantação das Comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Atualmente, a ALEPI possui dez comissões.

O responsável pela articulação com todos os parlamentares é o líder do Governo na Casa, deputado João de Deus (PT). “Eu vou fazer a articulação e entrar em contato com todos os deputados para garantir a presença as suas presenças”, disse João de Deus.

O deputado Rubem Martins (PSB) destacou a importância da constituição de todas as Comissões Técnicas. “Já temos uma audiência pública marcada para a próxima quinta-feira na Casa. Caso as comissões não estejam formadas, não teremos como encaminhar os convites aos interessados na audiência”, disse o parlamentar.

“Toda a assessoria da Casa está avisada e entrará em contato com todos os deputados para confirmar suas presenças”, garantiu o presidente Themístocles Filho.

Larysa Saldanha - Edição: Caio Bruno