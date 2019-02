Comissões: formação deve acontecer até terça-feira, espera líder do Governo

Confirmado para continuar na liderança do Governo na Assembleia, o deputado Francisco Limma (PT) previu que até a próxima terça-feira as comissões técnicas da Casa já estejam criadas, uma vez que por toda a semana o governador Wellington já terá encaminhado a reforma administrativa, com cortes de despesas.





Segundo o líder Francisco Lima, o Partido dos Trabalhadores não tem a pretensão de presidir todas as comissões, e por isso deverá aproveitar ao máximo o tempo para a discussão, considerando-se que o espaço é pequeno, diferentemente das articulações para a eleição da Mesa Diretora.

Ramindo Cazé – Edição : Katya D’Angelles