Comissões farão reunião conjunta amanhã para apreciar reajustes salariais

Acatando requerimento apresentado pelo líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), as Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Política Social, Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação realizarão reunião conjunta amanhã(3), às 9 horas, na Sala da CCJ, para analisar Projetos de Lei do Poder Executivo que tratam sobre reajustes salariais para servidores estaduais.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), disse que recebeu um grupo de servidores em seu gabinete, qaundo explicou que as comissões técnicas são independentes, podendo marcar as datas de suas reuniões para apreciar matérias em tramitação na Casa. Ele pediu a todos os presidentes de comissões que confirmassem para amanhã a realização da reunião conjunta.

Os presidentes das Comissões de Justiça, deputado João Madison (MDB), de Finanças, deputado Wilson Brandão (PSB), e de Administração, Liziê Coelho (MDB), confirmaram a realização da reunião. Os Projetos de Lei tratam sobre reajustes salariais de 3,95% para policiais militares e civis e agentes penitenciários e de 6,81% para trabalhadores em educação básica do Estado.

J. Barros