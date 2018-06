Comissões de Administração e Finanças aprovam parceria da ADH para construção de moradias

As Comissões de Administração e Finanças e reuniram conjuntamente na manhã desta terça-feira (19) e aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei 24/18 do Poder Executivo que autoriza o Governo do Estado a formar parceria entre a Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) e empresas privadas para a construção de moradias dentro do Programa Habitar Servidor.

Na Comissão de Administração a matéria foi relatada pela deputada Liziê Coelho (MDB). Já na Comissão de Finanças, foi a deputada Flora Izabel (PT). As duas relatoras acataram o relatório apresentado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Segundo o Projeto, serão construídas 400 casas e 600 apartamentos destinados, inicialmente, a policiais militares, mas que poderão, também, ser vendidos para servidores civis. A matéria segue agora para discussão e votação no Plenário da Assembleia Legislativa. Se aprovado, seguirá para sansão do Governador do Estado.

Participaram da reunião das Comissões os deputados Wilson Brandão (PP), Francisco Limma (PT), Nerinho (PTB), Severo Eulálio (MDB), Evaldo Gomes (PTC), Fábio Novo (PT), Robert Rios (DEM) e Liziê Coelho (MDB).





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno