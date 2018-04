Comissões aprovam planos da Fundação Antares e Secult

Em reunião conjunta, realizada na manhã as Comissões de Constituição e Justiça, Administração e Finanças aprovaram por unanimidade os Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores da Fundação Rádio e TV Antares e da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). As matérias seguem agora para votação em Plenário e, caso aprovadas, para sansão do Governo Estadual.

O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores efetivos da Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí foi apreciado e votado nas comissões de Administração e Finanças e teve como relatora a deputado Flora Izabel (PT).

“Este é um Plano que atende a toda a categoria e estamos felizes em aprová-lo”, disse Flora Izabel.

Já o Plano o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores efetivos da Secult foi analisado inicialmente numa reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida nas comissões de Administração e Finanças. Com parecer emitido pelo deputado João Madson (MDB), a matéria foi aprovada por unanimidade nas duas Comissões.

Oposição protesta - Os deputados de oposição presentes na reunião protestaram

“É com prazer que eu voto favoravelmente pelos planos da Fundação Antares e da Secretaria de Cultura, mas lamento muito não estar votando aqui hoje também os Planos da Adapi e da Emater. Infelizmente o Governo não cumpriu o prometido e alterou os Planos sem discutir com os servidores. Por isso também quero registrar o meu repúdio ao Governo por não ter tratado todos os servidores igualmente”, disse o deputado Rubem Martins (PSB).

Rubens parabenizou o deputado Fábio Novo (PT) pelo empenho em aprovar o Plano dos servidores da Cultura e lamentou que o deputado Limma (PT) "líder do Governo na Casa, que esteve a frente da SDR, não teve o mesmo empenho com os servidores da Adapi e Emater", afirmou .

“Infelizmente os servidores administrativos da segurança pública do Piauí também não tiveram seu Planos de Carreiras aprovados pelo Governo. São pais e mães que precisam ser valorizados. E eu quero registrar aqui e pedir que o deputado Fábio Novo seja o próximo Secretário de Segurança para que ele lute por esses servidores e, quem sabe, o Plano saia”, disse o deputado Robert Rios (DEM).

Estiveram presentes na reunião os deputados Wilson Brandão (PP), Luziê Coelho (MDB), João Madson (MDB), Dr. Hélio (PR), Rubem Martins (PSB), Firmino Paulo (PP), Fábio Novo (PT), Flora Izabel (PT), Robert Rios (DEM), Francisco Limma (PT) e Dr. Pessoa (SD).

