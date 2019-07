Comissão de Saúde visita hoje Hospital Infantil

Os deputados estaduais Teresa Britto (PV), Lucy Soares (Progressistas), Francisco Costa (PT) e Gustavo Neiva (PSB) visitam, nesta segunda-feira (1º), o Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina.

A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí, deputada Teresa Britto, frisa que os deputados manterão uma rotina de visitas aos hospitais regionais e da capital, no intuito de acompanhar as principais demandas dos centros de saúde.

“Precisamos ver com os próprios olhos esses locais, conversar com os servidores, pacientes e ouvir as principais dificuldades. É um trabalho que será feito continuamente pela Comissão de Saúde, com o objetivo de melhorar o atendimento nos hospitais de todo o Estado”, comenta.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles