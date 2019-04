Comissão de Saúde visita hoje (10) Maternidade Evangelina Rosa

Comissão de Saúde da Alepi visita Maternidade Evangelina Rosa nesta quarta (10)

Membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí visitam, nesta quarta-feira (11), as dependências da Maternidade Dona Evangelina Rosa, a partir das 16h.

Além da presidente da Comissão, a deputada estadual Teresa Britto (PV), também confirmaram presença os deputados Pablo Santos (MDB), Lucy Soares (PP) e o deputado Evaldo Gomes (SD), que é suplente da Comissão.

A deputada estadual Teresa Britto destaca que a visita é necessária, uma vez que já houve denúncias até de risco de incêndio na Maternidade.

“Já visitamos a Maternidade por diversas vezes, mas, infelizmente, a situação do local não evolui positivamente. Os relatos que os servidores e pacientes nos transmitem são lamentáveis. As últimas notícias são de risco de incêndio, então, a Assembleia tem de estar presente e fiscalizar essa situação em prol de todas as famílias que necessitam desse serviço", conclui.



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles