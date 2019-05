Comissão de Saúde da Alepi visita hospitais de Esperantina e Campo Maior nesta segunda (3)

Os deputados estaduais Teresa Britto (PV), Lucy Soares (Progressistas), Francisco Costa (PT) e Gustavo Neiva (PSB) visitam, nesta segunda-feira (3), o hospital regional Dr. Júlio Hartman, em Esperantina, e o Hospital Regional de Campo Maior. A vistoria em Esperantina está agendada para 8h30. Já em Campo Maior, a vistoria está prevista para 15h.

A presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí, deputada Teresa Britto, frisa que os deputados manterão uma rotina de visitas aos hospitais regionais, no intuito de acompanhar as principais demandas dos centros de saúde.

“Precisamos ver com os próprios olhos esses locais, conversar com os servidores, pacientes e ouvir as principais dificuldades. É um trabalho que será feito continuamente pela Comissão de Saúde, com o objetivo de melhorar o atendimento nos hospitais regionais de todo o Estado”, comenta.

No último dia 27, os deputados visitaram os hospitais regionais Tibério Nunes e Justino Luz, nos municípios de Floriano e Picos, respectivamente.





Ascom - Edição: Katya D'Angelles