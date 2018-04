Comissão de Finanças prova reajuste salarial para servidores TJ

Reunida hoje(4) sob a presidência do deputado Wilson Brandão (PSB), a Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação aprovou o Projeto de Lei 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado que dispõe sobre aumento de 4,5% para os servidores efetivos e comissionados daquele Poder. O parecer favorável à matéria foi apresentado por Wilson Brandão, que é o presidente da Comissão de Finanças.





De acordo com o Projeto de Lei, o reajuste dos servidores do TJE foi dividido em duas parcelas: a primeira de 3,5% é retroativa a janeiro último e a segunda, de 1%, entrará em vigor no próximo mês de maio. Em relação a inflação registrada em 2017, que foi de cerca de 3%, o aumento representa um ganho real de 2%.





A Comissão de Finanças aprovou ainda parecer favorável do deputado Fernando Monteiro (PRTB) à Mensagem 05/2018 do Poder Executivo que eleva de R$ 600,00 para R$ 1,6 mil a bolsa paga aos alunos matriculados no curso de formação de Agente Penitenciário do Estado do Piauí, alterando a Lei 5373/2004 que disciplina e fixa a remuneração do pessoal penitenciário do Estado.





Também, foi aprovado parecer favorável do deputado Wilson Brandão à Mensagem 12/2018 do Poder Executivo que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Secretaria Estadual de Cultura. De acordo com a matéria, o menor salário do analista cultural será de R$ 2,4 mil, enquanto o maior chegará a mais de R$ 5,8 mil, enquanto o menor salário do agente técnico de serviços será de R$ 1,083 mil e o maior será de R$ 2,375 mil. A previsão é de que todas as matérias seguirão para apreciação em plenário ainda na sessão desta manhã.

Participaram da reunião da Comissão de Finanças, além do presidente Wilson Brandão, os deputados Edson Ferreira (PSD), Flora Izabel (PT), Firmino Paulo (PSDB), Fernando Monteiro e Júlio Arcoverde (Progressistas).

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles