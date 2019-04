Comissão de Estudos Territoriais será instalada

A próxima comissão a ser instalada é a CETE – Comissão de Estudos Territoriais do Piauí. Para isso, o deputado Franzé Silva (PT) a proposição que tem objetivo de renovar a vigência da Comissão, que segundo ele, tem prestado relevantes serviços na resolução de litígios entre os municípios piauienses, bem como, também atuar nas divisas do Piauí com outros estados da Federação buscando melhor forma e amigavelmente os conflitos evitando a judicialização. A proposta ainda precisa passar pela CCJ -Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Franzé Silva deve presidir a Comissão e B. Sá Filho (Progressista), ser o vice-presidente. O deutado petista salientou também, que nas regiões de cerras que são bastante valorizadas por causa da energia eólica, as divisas com o estados da Bahia, Tocantins, Ceará que é uma região muito rica em hortifrutigranjeiro e o turismo do que esta está bastante atrasado com expansão de resorts comparado com outros estados do Nordeste a exemplo do Maranhão,Ceará, Pernambuco, entre outros devem ser revistos e incrementados para o desenvolvimento econômico do Piauí.

De acordo com parlamentar na comissão já existe a participação do Interpi- Instituto de Terras do Piauí e que é importante a participação da Procuradoria do Estado nessa nova formatação.

Amparo Oliveira - Edição: Katya D'Angelles