Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reúne na próxima quinta-feira

Assembleia instalará Comissão da Mulher na próxima quinta-feira

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher será instalada às 10 horas da próxima quinta-feira(5). O anúncio foi feito pela deputada Flora Izabel (PT) no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária de hoje(3). Ela afirmou que foi escolhida para presidir a comissão, enquanto a deputada Liziê Coelho (MDB) ocupará a vice-presidência. Flora Izabel disse que quatro matérias de interesse das mulheres piauienses já estão tramitando na Alepi e deverão ser analisadas pela comissão após a sua instalação.

O deputado Marden Menezes (PSDB) disse que uma importante proposição de interesse da mulher apresentada pelo deputado Rubem Martins (PSDB) foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e garante às servidoras públicas estaduais o direito a licença maternidade de 180 dias.

Na oportunidade, o parlamentar tucano registrou ainda a visita à Alepi de alunos do Colégio CPI, sob a liderança do professor Antônio Rosa, o que fez, também, o deputado Evaldo Gomes (PTC). De acordo com Marden Menezes, é importante que os estudantes conheçam como funciona o Poder Legislativo, o que pode contribuir para o surgimento de novas lideranças políticas no Estado.

AUDIÊNCIA – Por sua vez, o deputado Evaldo Gomes informou ainda que será realizada amanhã(4) uma audiência pública na Assembleia Legislativa com o objetivo de debater o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Adapi (Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Piauí).

O deputado Rubem Martins (PSB), que apresentou requerimento solicitando a realização da audiência pública, disse que vários assuntos serão debatidos na reunião que ocorrerá na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica, incluindo a redução no número de animais vacinados contra a febre aftosa ocorrida no ano passado no Piauí.

Por J. Barros

