Comissão de Administração aprova contratação na Antares, projeto segue hoje a Plenário

Comissão de Administração aprova contratação na Antares e projeto vai hoje a Plenário

A Comissão de Administração Pública e Política Social se reunião na amnhã de hoje, 3, sob a presidência do deputado Severo Eulálio (MDB) e aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 07/2019 do Poder Executivo.

A matéria, quer também foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, assegura a prorrogação do prazo de contratação por tempo determinado dos prestadores de serviços da Fundação Antares.

Na Comissão de Administração, o relador, deputado Severo Eulálio julgou o mérito da matéria. “Trata-se de medida relevante e conveniente para o interesse público, destinado a manter a qualidade do serviço público no âmbito da comunicação”, disse.

O Projeto segue agora para votação no Plenário da Assembleia Legislativa, e caso aprovada, para sanção do governador.

A Comissão de Administração Pública e Política Social se reunião na amnhã de hoje, 3, sob a presidência do deputado Severo Eulálio (MDB) e aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 07/2019 do Poder Executivo.

A matéria, quer também foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, assegura a prorrogação do prazo de contratação por tempo determinado dos prestadores de serviços da Fundação Antares.Na Comissão de Administração, o relador, deputado Severo Eulálio julgou o mérito da matéria. “Trata-se de medida relevante e conveniente para o interesse público, destinado a manter a qualidade do serviço público no âmbito da comunicação”, disse.O Projeto segue agora para votação no Plenário da Assembleia Legislativa, e caso aprovada, para sanção do governador.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles