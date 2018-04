Comissão da Mulher se reúne na próxima terça-feira (10)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na ALEPI irá se reunir na próxima terça-feira (10) em reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Além da instalação da Comissão, que tem como presidente a deputada Flora Izabel (PT) os parlamentares votaram projetos importantes.

Na pauta estão as mensagens do Governo do Estado que criam o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio no Piauí, que deve ser comemorado no dia 27 de maio, e o que cria o Departamento Estadual de Proteção a Mulher, unidade de execução da Polícia Civil diretamente subordinada ao gabinete do delegado-geral. O departamento vai atuar como polícia judiciária na investigação da materialidade e autoria de atos de violência com mulheres.

Além desses, devem ser apreciados projetos de autoria da deputada Flora Izabel (PT) que transforma em Política Permanente de Governo o aplicativo Salve Maria e o projeto de Lei que cria o banco de dados destinado ao registro e divulgação na internet dos nomes de pessoas condenadas por crime contra a mulher no âmbito do Estado do Piauí.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno