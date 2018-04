Comissão da Mulher aprova campanha de combate ao assédio no transporte público

A Comissão da Mulher, presidida pela deputada Flora Izabel (PT), se reuniu na manhã desta quarta-feira (25) votou a projeto cria a campanha permanente de conscientização e combate ao assédio sexual no transporte público do Piauí. A matéria, de autoria do deputado Rubem Martins (PSB) foi aprovada por unanimidade na Comissão e segue para votação em Plenário.

O projeto tem como objetivo, combater os casos de assédio e estupro no transporte público, expor as penalidades previstas em lei para quem cometer esse tipo de crime, informar às vítimas sobre seus direitos, divulgar telefones de órgãos públicos responsáveis por auxiliar vítimas desse tipo de crime, constranger a prática e incentivar a denúncia, entre outras atribuições.

“A campanha deve ser realizada pelo poder executivo através da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, onde as despesas com a execução desta Lei ocorrerão por conta de doações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário”, explicou o autor, deputado Rubem Martins.

Salve Maria

O projeto de autoria da deputada Flora Izabel (PT) que transforma em Política Permanente de Governo o aplicativo Salve Maria também estava na pauta para votação na Comissão e foi concedido vistas do mesmo ao deputado Evaldo Gomes (PTC). Ele deve apresentar parecer nas próximas reuniões.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno