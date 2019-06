Comissão aprova projetos de defesa do Meio Ambiente

A deputada estadual Teresa Britto (PV) teve hoje (11), na reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) dois de seus projetos em defesa do Meio Ambiente aprovados por unanimidade. As propostas que defendem a criação do Samu Animal e a proibição do lançamento de corantes resultantes de processo industrial direto nos rios do Piauí.





As duas propostas receberam parecer favorável a constitucionalidade de seus relatores, deputados João Madison (MB) e Gessivaldo Isaías (PR). “Me sinto feliz pela aceitação dos colegas a este projeto do Samu Animal e agradeço, espero que no plenário alcance a mesma aceitação. Esta é uma política muito importante para o Piauí”, afirmou. O projeto Samu Aninal foi criado primeiramente na cidade de Campinas e já teve o seu modelo copiado por várias cidades do Brasil. O serviço cria um sistema de resgate de animais de rua acidentados ou vítimas de maus-tratos.





No caso do projeto que proíbe a emissão dos corantes a indústria têxtil é uma das principais emissoras deste tipo de poluente e a deputado justificou sua proposta alegando que apesar de existir legislação federal a respeito do tema ela nem sempre é respeitada por falta de fiscalização efetiva.

Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno