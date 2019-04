Colegiado de presidentes discutirá incorporação do Banco do Nordeste

Colegiado de presidentes discutirá no Senado incorporação do Banco do Nordeste ao BNDES

Os presidentes das assembleias legislativas dos nove estados do Nordeste terão uma reunião com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, na próxima terça-feira, dia 16, às 15 horas, para discutir a retirada do processo de incorporação do Banco do Nordeste (BNB) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). O assunto ainda não chegou ao Congresso Nacional, mas vem sendo discutido nos ministérios da área econômica.

Em pauta também estará o pedido de retirada da extinção da aposentadoria dos trabalhadores rurais da reforma da previdência, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e cuja admissibilidade já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa.

“Se acabarem a previdência rural o Piauí perderá 30% de todas as suas receitas. Isso não pode ser aprovado sob pena de termos a nossa economia reduzida a níveis muito prejudiciais”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB).

O presidente afirmou que a reunião foi marcada a pedido do colegiado e presidentes dos legislativos do Nordeste, mas as bancadas dos estados da região Norte – que estão sob ameaça de verem incorporado o Banco da Amazônia ao BNDES – também devem se incorporar a essa luta.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles

