Clube da Asalpi faz festa no feriado da Proclamação da República

O Clube da Asalpi (Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Piauí) realiza nesta quinta-feira (15), uma manhã de sol com muita festa, no feriado da Proclamação da República. A partir do meio-dia, haverá música ao vivo com a Banda Acordes.

Também está previsto um torneio de futebol e outras competições para os funcionários do legislativo estadual.

Lourival Santos, diretor do Asalpi, também informou que já está confirmada a festa de confraternização natalinza, dia 16 de dezembro, também com música ao vivo (Banda Super Brasa Show). Haverá sorteio de brindes entre os servidores da Assembleia Legislativa.

Por Emerson Brandão

Edição: Paulo Pincel