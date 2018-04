Cine Teatro recebe ciclo de Palestras sobre legislação e marketing eleitoral

Aconteceu, na manhã desta quinta-feira (19) no Cine Teatro da Assembleia, o Ciclo de Palestras sobre mudanças na legislação e marketing eleitoral da Escola do Legislativo “Prof. Wilson Brandão”. O evento reuniu pré-candidatos, assessores, jornalistas e estudantes, além de ajudar às vítimas das enchentes no Estado do Piauí. Para a entrada foi pedido um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) fez a abertura do evento e destacou as atividades da Escola do Legislativo. “Essas palestram vão ajudar cada uma dos candidatos e seus assessores a melhorar as estratégias. Hoje as redes sociais estão bem avançadas, a legislação eleitoral está mudando e eu fico feliz por essa atualização constante que a Escola do Legislativo está proporcionando”, disse o presidente.

“São temas da maior importância e que ajudarão nossos parlamentares nesse ano eleitoral”, disse o diretor da Escola do Legislativo, Edmar Rodrigues.

“Os nossos palestrantes estão trazendo o que é mais atual para a atualização, o que vai ajudar os assessores dos nossos políticos nessa campanha de 2018”, destacou coordenadora de cursos da Escola do Legislativo, Socorro Barreto.

O primeiro palestrante, o advogado Fávio Viana, falou sobre as principais mudanças na Legislação Eleitoral, com relação ao período eleitoral e pre campanha, além do que diz a legislação sobre a propaganda na internet. Já o segundo palestrante, o consultor político Fabrício Moser falou sobre planejamento e marketing.

“Talvez a grande novidade que eu estou trazendo vem numa frase que é: 'Facebook não toma café'. A grande lógica talvez nessa eleição seja a gente pensar para além das redes sociais, para além do facebook. Hoje o foco ainda na política é em likes, em quem tem mais ou menos curtidas, e a gente vem para abrir mais esse leque e apresentar as novas plataformas”, disse o palestrante Fabrício Moser.

Estivem presentes no evento o presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar (PSDB) e o presidente da Academia Piauiense de Letras, o advogado Nelson Nery Costa. O ciclo de palestras acontece por ocasião das comemorações dos 10 anos da Escola do Legislativo “Prof. Wilson Brandão”.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno