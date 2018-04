Cine Teatro recebe a peça A vida íntima de Laura

Com a presença de mais de 200 alunos de escolas particulares de Teresina, a Academia Espaço Artístico Ponto de Equilíbrio apresentou, na manhã desta quarta-feira (25) a apresentação de peça infantil inspirada no livro de Clarice Lispector, 'A vida íntima de Lúcia'.

Assistiram a apresentação alunos do Colégio Risonho, Colégio Piaget, Colégio Emílio Ferreira e Educandário Santa Maria.

A peça narra a história da vida “íntima” de Laura, uma galinha “muito da simples” que vive no quintal de Dona Luísa. Laura é casa com o galo Luís e possui um diferencial dentre as galinhas daquele galinheiro: ela era quem botava mais ovos dentre todas as suas colegas. Esta era sua qualidade, porém Laura também tinha vários defeitos, tanto físicos, como o pescoço, que era o mais feio do mundo, quanto defeitos psicológicos já que era desprovida de inteligência ou “buuuuuuuurra” mesmo, como diz a autora.

A forma irreverente de apresentar a personagem e suas características, faz com que a história se torne interessante para as crianças. Quanto ao moral ou lição trazida pela história, pode-se extrair que alguém pode ser importante por outros talentos que possui que não sejam físicos ou intelectuais.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno