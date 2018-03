Cine Teatro é palco de filiação de Fábio Abreu ao PR

Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), o Cine Teatro recebeu, na manhã desta quinta-feira (22), a solenidade de filiação do Secretário de Segurança do Estado, deputado Fábio Abreu ao Partido Republicano (PR). A solenidade contou com a presença de caravanas de várias cidades do interior do Estado.





Fábio Abreu deixa o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), partido com o qual foi eleito para deputado federal em 2014 com 80.839 votos.

Estiveram presentes ainda os deputados Mauro Tapety (MDB), Dr. Hélio (PR), Dr. Pessoa (PSD) e o deputado estadual licenciado Fábio Xavier (PR), presidente estadual do partido.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles