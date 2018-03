Cine Teatro da ALEPI recebe capacitação de novos socioeducadores

O Cine Teatro da Assembleia Legislativa está sediando o curso de formação aos novos socioeducadores dos centros educacionais para menores em conflito com a lei do Piauí. O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc) teve início na segunda-feira (19) e segue até esta quarta-feira (21). Os socioeducadores foram aprovados no último teste seletivo realizado pela Sasc.

Na cerimônia de abertura estiveram presentes o secretário da Sasc, deputado Zé Santana (MDB) e os juízes e a promotora da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Teresina, Reginaldo Pereira e Elfrida Costa e Francisca Vieira, respectivamente.

Durante a capacitação os socioeducadores estão aprendendo noções básicas e avançadas do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase); sobre a função pedagógica dos socioeducadores e adolescência e atos infracionais na perspectiva do sujeito em desenvolvimento.

Eles aprenderão também, qual é o papel da Sasc na execução das medidas socioeducativas; do ministério público, juizado e defensoria pública, na aplicação e na execução das medidas socioeducativas e ainda sobre as garantias dos direitos e das políticas públicas voltadas para os adolescentes, assim como os planos de atendimento e avaliação do processo pedagógico, entre outros.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno