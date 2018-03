Cidadão Cidadã homenageia alunos que se destacaram em 2017

A Escola Cidadão Cidadã realizou durante toda a manhã desta terça-feira (27) o evento de premiação dos alunos que mais se destacaram em 2017. Além da entrega das medalhas, alunos e pais de alunos puderam ver apresentações artísticas e participar do show de talentos com apresentações de dança e música dos próprios alunos.





Cerca de 200 alunos e convidados estiveram presentes ao cine-teatro da Assembleia para prestigiar os 24 alunos que receberam medalhas pelo destaque em 2017. O diretor da Escola, Edilberto Pereira, explicou que a premiação dos alunos se dá não só pelas melhores notas e médias, mas por um conjunto de fatores, como assiduidade, comportamento e participação.









“Nossa Escola, graças a Deus tem se destacado. Sempre ficamos entre as 10 melhores escolas do Piauí no ranking do Enem, ano passado não foi diferente”, afirmou. Um dos destaques também do ano de 2017, segundo o diretor, foi a participação na Olimpíada Brasileira de Robótica, da qual a Escola foi campeã no Piauí e representou o Estado na final que aconteceu na cidade de Curitiba.









Fundada há mais de 20 anos, a Escola tem hoje mais de 1.300 alunos entre filhos de servidores do Poder Legilsativo e da comunidade.

A gestão do Cidadão Cidadã é de responsabilidade da Asalpi (Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa).Em 2013 a escola se destaca na 9° posição entre as melhores escolas particulares do Piauí. Em 2014 em 11º lugar, 2015 em 17º. A escola funciona em dois turnos, do maternal ao 3º ano do nível médio, e do maternal ao 9º ano. No turno da tarde, do 3º ano/médio ao maternal infantil, e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e do 1º ao 3º do ensino médio.









Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno