Cícero Magalhães repercute escândalo da cocaína em avião da FAB

O deputado Cícero Magalhães repercutiu sobre o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que no dia de ontem, foi pego com 39 quilos de cocaína, cujo avião dava apoio à comitiva do presidente da República.

“Esse avião foi pego em Sevilha, como é do conhecimento de todos os brasileiros e do mundo, co trinta e nove quilos de cocaína. E não custa lembrar que o ex-deputado federal e agora presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, por mais de uma vez, chegou a insinuar que no avião dos ex-presidentes Lula, Dilma e Temer, faziam tráfico de drogas”.

Cícero Magalhães enfatizou que por ironia do destino, o fato foi jogado na cara do presidente Jair Bolsonaro, que se tinha dúvidas, que no avião dos ex-presidentes tinha droga, hoje ele, Bolsonaro, não tem mais dúvida, porque o avião que serve ao presidente, tinha cocaína.

“E uma pergunta que não quer calar: quando o presidente Jair Bolsonaro tomou conhecimento de que o avião da FAB estava sendo detido em Sevilha, ele simplesmente mudou a rota e foi por Portugal. Porque o presidente mudou a rota e qual motivo?”, indagou Cícero Magalhães.

Carlos Augusto

O deputado Carlos Augusto (PR) reforçou as palavras do deputado Cícero Magalhães em relação ao avião da FAB e acrescentou que o fato envergonha o Brasil e as Foras Armadas. “O castigo do corpo é a língua e o presidente Bolsonaro, que envenenava por todos os lados, agora esta experimentando do seu próprio veneno e sendo obrigado a suportar, em um avião em que transportava sua comitiva, estar levando drogas e envergonhar o País e toda imprensa mundial”, finalizou.

O doutor Hélio (PR) também reforçou as palavras do deputado Cícero Magalhães e disse que a situação gera muita preocupação e ostro o descontrole do Governo Federal. O parlamentar lembrou que o mais importante, nesse momento, é focar na educação é saúde, em que o Brasil precisa avançar.

Ele ressaltou sobre uma importante obra, que está sendo realizada no litoral piauiense, o asfaltamento está sendo realizado no trecho que compreendido entre o centro de Luís Correia até a Praia do Coqueiro.

O deputado Cícero Magalhães repercutiu o escândalo envolvendo um militar que foi preso ao utilizar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar 39 kg de cocaína na viagem da comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante uma escala na Espanha.



“Esse avião foi pego em Sevilha, como é do conhecimento de todos os brasileiros e do mundo, com 39 quilos de cocaína. E não custa lembrar que o ex-deputado federal e agora presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, por mais de uma vez, chegou a insinuar que no avião dos ex-presidentes Lula, Dilma e Temer, faziam tráfico de drogas”, lembrou.



Cícero Magalhães enfatizou que por ironia do destino, esse fato foi jogado na cara do presidente Jair Bolsonaro, que colocu em dúvida se no avião dos ex-presidentes havia droga sendo transportada. Hoje Bolsonaro tem certeza de que no avião da sua comitiva havia cocaína.



“E uma pergunta que não quer calar: quando o presidente Jair Bolsonaro tomou conhecimento de que o avião da FAB estava sendo detido em Sevilha, ele simplesmente mudou a rota e foi por Portugal. Porque o presidente mudou a rota e qual motivo?”, indagou Cícero Magalhães.



Carlos Augusto



O deputado Carlos Augusto (PR) reforçou as palavras do deputado Cícero Magalhães em relação ao avião da FAB e acrescentou que o fato envergonha o Brasil e as Forças Armadas. “O castigo do corpo é a língua. O presidente Bolsonaro, que envenenava por todos os lados, agora esta experimentando do seu próprio veneno e sendo obrigado a suportar. Em um avião em que transportava sua comitiva, estar levando drogas e envergonhar o País e toda imprensa mundial”, finalizou.



O doutor Hélio (PR) também reforçou as palavras do deputado Cícero Magalhães e disse que a situação gera muita preocupação e ostro o descontrole do Governo Federal. O parlamentar lembrou que o mais importante nesse momento é focar na educação, na saúde, em que o Brasil precisa avançar.



Ele ressaltou sobre uma importante obra que está sendo realizada no litoral piauiense, que é o asfaltamento do trecho que compreendido entre o centro de Luís Correia até a Praia do Coqueiro.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno