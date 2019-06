Cícero Magalhães repercute caso de mensagens entre juiz Sérgio Moro e procurador

O deputado Cícero Magalhães (PT) afirmou hoje (19) que o ministro Sérgio Moro devia ser preso ou deixar o cargo devido aos atos cometidos quando era juiz federal e conduzia os trabalhos da Operação Lava Jato, que levou o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva à prisão, assim como dezenas de políticos e empresários. Ele apresentou um voto de louvor ao jornalista norte americano Glenn Greenwald e ao site The Intercept pela divulgação das conversas entre Moro e o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol.

“É vergonhoso o que Moro e o procurador fizeram com o nosso País, mas Glenn Greenwald desmoralizou esse Judiciário feito por militantes políticos. Quero parabenizá-lo pela coragem de divulgar a maneira criminosa como eles atuaram. Ontem mesmo sairam mais conversas onde Moro dá uma bronca no procurador por ele ter tentado investigar o ex-presidente Fernando Henrique. Isso envergonha o judiciário brasileiro, mas as denúncias servem para desmoralizar essa casta”, declarou.

O deputado Franzé Silva (PT) aproveitou a sessão de hoje, nos pequenos avisos, para desejar boas vindas à deputada Elisângela Moura (PCdoB), que assumiu o mandato esta semana, e a convidou para integrar a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, uma vez que ela defende as causas das pessoas que vivem no campo e das que militam em iniciativas sociais. O deputado Severo Eulálio (MDB), que presidia a sessão, também desejou boas vindas e um mandato produtivo à nova parlamentar.

Por sua vez, no pronunciamento de dois minutos o deputado Warton Lacerda (PT) disse ter visto em um portal de notícias local a informação dada pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) no Piauí, José Ribamar Bastos, que a duplicação da BR 343 no trecho entre Teresina e Altos será concluída em breve. Os primeiros dez quilômetros passam por dificuldades, mas os recursos já estão sendo providenciados para que a obra alcance os 40 quilômetros entre as duas cidades.

“É muito difícil percorrer esse trecho devido o grande número de veículos. Se a pessoa estiver em Altos e tiver um compromisso em Teresina às 7 horas terá que sair de lá às 5h30. Vou pedir uma audiência com o superintendente para ajudar pedindo à nossa bancada federal que coloque emendas para a obra. As pessoas precisam de uma estrada organizada e segura”, encerrou.

Durvalino Leal

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles