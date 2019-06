Cícero Magalhães convida trabalhadores à greve geral

Magalhães convida trabalhadores para uma greve geral

Aproveitando também o tempo de dois minutos, o deputado Cícero Magalhães (PT) convidou a todas as categorias de trabalhadores para a greve geral convocada pelas centrais sindicais para acontecer nesta sexta-feira contra a falta de ações do Governo Federal para melhorar as condições de vida dos brasileiros.

“Estamos vivendo sem perspectiva de emprego, de crescimento econômico e sem plano de governo. O presidente só fala em reforma da previdência como se ela fosse a salvação da lavoura, mas é mentira. O intuito é apenas prejudicar os mais pobres. O governo não tem coragem de cobrar os grandes empresários e quer passar a conta para o povo. Amanhã é dia de ficar em casa ou ir às ruas para protestar”, afirmou.

Cícero Magalhães também criticou o que definiu como “malandragem” de juízes e procuradores federais flagrados por um racker em conversas por telefone. “Ele fizeram uma verdadeira armação para condenar Lula, o melhor presidente que o Brasil já teve. E hoje mesmo até um ministro do Supremo Tribunal Federal aparece nas conversas divulgadas nas redes sociais”, concluiu.

Durvalino Leal



Aproveitando também o tempo de dois minutos, o deputado Cícero Magalhães (PT) convidou a todas as categorias de trabalhadores para a greve geral convocada pelas centrais sindicais para acontecer nesta sexta-feira (14) contra a falta de ações do Governo Federal para melhorar as condições de vida dos brasileiros.



“Estamos vivendo sem perspectiva de emprego, de crescimento econômico e sem plano de governo. O presidente só fala em reforma da previdência como se ela fosse a salvação da lavoura, mas é mentira. O intuito é apenas prejudicar os mais pobres. O governo não tem coragem de cobrar os grandes empresários e quer passar a conta para o povo. Amanhã é dia de ficar em casa ou ir às ruas para protestar”, afirmou.



Cícero Magalhães também criticou o que definiu como “malandragem” de juízes e procuradores federais flagrados por um racker em conversas por telefone. “Ele fizeram uma verdadeira armação para condenar Lula, o melhor presidente que o Brasil já teve. E hoje mesmo até um ministro do Supremo Tribunal Federal aparece nas conversas divulgadas nas redes sociais”, concluiu.



Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles