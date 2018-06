CCJ derruba vetos e garante aumento salarial para servidores

A Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu extraordinariamente hoje (6), derrubou vetos do governador Wellington Dias às Mensagens 33 e 34 do Poder Executivo com base em pareceres do deputado Fábio Novo (PT) e garantiram aumentos salariais para servidores das Secretarias de Educação, Justiça e Segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e procuradores do Estado. Deputados da oposição e do Governo votaram contra os vetos.





Fábio Novo disse que Wellington Dias justificou os vetos afirmando que as mensagens são inconstitucionais devido ao período eleitoral, mas, segundo ele, os servidores devem receber os reajustes, pois a inflação fez com que seus salários ficassem defasados. O deputado Rubem Martins (PSB) afirmou que a oposição sempre foi a favor da concessão de aumento salarial, mas que recebeu pedido de Fábio Novo para votar contra os vetos.





A Mensagem 33 garante aos professores de educação básica aumento de 6,81% e de 3,95% para o pessoal técnico e administrativo da Secretaria de Educação, enquanto a Mensagem 34 assegura reajuste de 3,95% para os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e procuradores do Estado. As proposições serão encaminhadas agora para apreciação pelos deputados em sessão plenária.





A CCJ aprovou ainda parecer favorável de Rubem Martins a Projeto de Lei do Poder Executivo que dispõe sobre a cessão de imóvel para funcionamento da Academia Picoense de Letras na cidade de Picos. Participaram da reunião da CCJ, além do presidente, deputado João Madison (MDB), os deputados Wilson Brandão (PP), José Lavor Nery, o Nerinho (PTB), Flora Izabel (PT), Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, Rubem Martins, Fábio Novo, Georgiano Neto (PSD), Firmino Paulo (PP), Liziê Coelho (MDB), Severo Eulálio (MDB), Juliana Moraes Souza (PSB), e Hélio Isaias (PTB).

J. Barros - Edição: Caio Bruno