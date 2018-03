CCJ debate e aprova nome do nove presidente da Agespisa

Em sua primeira reunião de 2018, que aconteceu nesta terça-feira (27), a Comissão de Constituição e Justiça da ALEPI votou e aprovou pro unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo, processo AL 15825/17, que dispõe sobre a aprovação do nome do servidor Genival Brito de Carvalho como presidente da Agespisa. Ele já ocupa o cargo interinamente.

“O Projeto de Decreto Legislativo está de acordo com a legalidade e a constitucionalidade exigida e, por isso meu parecer é favorável a sua tramitação”, disse o relator da matéria e presidente da CCJ, deputado João Madson (MDB).

Líder do Governo na Casa, o deputado João de Deus (PT) destacou os serviços já prestados por Genival dentro da empresa estadual. “É muito importante estarmos votando essa matéria aqui na CCJ e depois encaminhá-la para o presidente da Casa para que ele possa pautar a data da sabatina e colocar em votação no Plenário. Mas eu quero destacar o nome do Genival, que é um servidor de carreira da Agespisa. E essa foi uma escolha acertada poque quando você pega alguém que tem mais de 30 anos de serviço na empresa, já foi gerente regional e que tem todas as condições de gerir essa empresa da melhor forma possível”, disse o deputado petista.

O projeto segue para a presidência da ALEPI para que seja marcada a sabatina do novo presidente da Agespisa e posteriormente para votação em Plenário.

Estiveram presentes na reunião da CCJ os deputados Aluísio Martins (PT), B. Sá (PP), Evaldo Gomes (PTC), Robert Rios (PDT), João de Deus (PT) e João Madson (MDB).

Em sua primeira reunião de 2018, que aconteceu nesta terça-feira (27), a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia votou e aprovou pro unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo, processo AL 15825/17, que dispõe sobre a aprovação do nome do servidor Genival Brito de Carvalho como presidente da Agespisa. Ele já ocupa o cargo interinamente.

“O Projeto de Decreto Legislativo está de acordo com a legalidade e a constitucionalidade exigida e, por isso meu parecer é favorável a sua tramitação”, disse o relator da matéria e presidente da CCJ, deputado João Madson (MDB).Líder do Governo na Casa, o deputado João de Deus (PT) destacou os serviços já prestados por Genival dentro da empresa estadual.

“É muito importante estarmos votando essa matéria aqui na CCJ e depois encaminhá-la para o presidente da Casa para que ele possa pautar a data da sabatina e colocar em votação no Plenário. Mas eu quero destacar o nome do Genival, que é um servidor de carreira da Agespisa. E essa foi uma escolha acertada poque quando você pega alguém que tem mais de 30 anos de serviço na empresa, já foi gerente regional e que tem todas as condições de gerir essa empresa da melhor forma possível”, disse o deputado petista.

O projeto segue para a presidência da ALEPI para que seja marcada a sabatina do novo presidente da Agespisa e posteriormente para votação em Plenário.Estiveram presentes na reunião da CCJ os deputados Aluísio Martins (PT), B. Sá (PP), Evaldo Gomes (PTC), Robert Rios (PDT), João de Deus (PT) e João Madson (MDB).









Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles