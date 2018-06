CCJ aprova parceria entre ADH e empresas para construção de moradias

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, hoje(19), parecer favorável do deputado Fábio Novo (PT) ao Projeto de Lei 24/18 do Poder Executivo que autoriza o Governo do Estado a formar parceria entre a ADH (Agência de Desenvolvimento Habitacional) e empresas privadas para a construção de moradias dentro do Programa Habitar Servidor.





Ao falar sobre o PL, a deputada Flora Izabel (PT) disse que serão construídas 400 casas e 600 apartamentos destinados, inicialmente, a policiais militares, mas que poderão, também, ser vendidos para servidores civis. Ela afirmou que os recursos obtidos com a venda dos terrenos para construção dos imóveis serão destinados ao Fundo de Previdência do Estado do Piauí.





A CCJ aprovou parecer favorável do deputado Rubem Martins (PSB) ao Projeto de Lei 34/18 da deputada Flora Izabel que trata sobre a dispensa de taxas para expedição de alvará destinado ao funcionamento de templo religioso no Piauí. A proposição proíbe ainda a limitação de caráter geográfico para instalação dos templos de qualquer culto no Estado.





MEDALHA – A Comissão de Constituição e Justiça aprovou três proposições de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), incluindo o Projeto de Decreto Legislativo 06/18 que concede a Medalha do Mérito Legislativo Dr. Dirceu Mendes Arcoverde ao médico Eberval Gadelha Figueiredo por relevantes serviços prestados ao Piauí e que recebeu parecer favorável do deputado Marden Menezes (PSDB).





Também, foram aprovados pareceres favoráveis de Marden Menezes aos Projetos de Lei do deputado Themístocles Filho que tratam sobre reconhecimento de utilidade pública a Fundação Jardim Europa e que altera a Lei 6101/2011 que dispõe sobre subvenções sociais para entidades sem fins lucrativos.





Marden Menezes teve aprovado ainda parecer a favor de Projeto de Lei do deputado Dr. Pessoa (PSD) que reconhece de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Localidade Mata Fria e Adjacências. Participaram da reunião da CCJ, além do presidente João Madison (MDB), os deputados Fábio Novo, Flora Izabel, Marden Menezes, Firmino Paulo (PP), José Lavor Nery, o Nerinho (PTB), Wilson Brandão (PP), Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, Liziê Coelho (PTB), Georgiano Neto (PSD), Dr. Pessoa, Gessivaldo Isaias (PRB), Severo Eulálio (MDB), Hélio Isaías (PTB) e Evaldo Gomes (PTC).

J. Barros - Edição: Caio Bruno