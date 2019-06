CCJ aprova notificação prévia da vítima sobre a soltura de agressor

CCJ aprova notificação prévia às vítimas quanto a soltura de agressores

Sob a presidência do deputado Júlio Arcoverde (Progressistas), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado se reuniu na manhã de hoje para analisar Projetos de Lei apresentados pelos parlamentas.

Na reunião foi aprovado por unanimidade o PL de autoria do deputado Franzé Silva (PT) que institui a notificação prévia às mulheres vítimas de violência quanto a soltura do agressor no curso do processo judicial ou da investigação policial, bem como da concessão de qualquer benefício ou cumprimento de pena. O relator da matéria foi o deputado Cícero Magalhães (PT).

Em justificativa, o Projeto lembra o Diagnóstico sobre a Situação da Violência contra a Mulher em Teresina, que diz que pelos menos 53 mulheres morreram de forma violenta entre 2015 e 2017 em Teresina.

Datas – Também foram aprovados na CCJ os Projetos de Lei de autoria dos deputados Teresa Britto (PV) e Gessivaldo Isaías (PRTB) que instituem a Semana Estadual de prevenção e combate a trombofilia nas gestantes e o Dia Estadual da Hemofilia, respectivamente.

O Projeto de Lei do deputado Francisco Limma (PT) que reconhece a utilidade pública da Organização Assistencial de Ex-Combatentes do Exército Brasileiro no Piauí também foi votado e aprovado na Comissão.

Participaram ainda a reunião da CCJ os deputados Cícero Magalhães (PT), Teresa Britto (PV), Francisco Limma (PT), Gessivaldo Isaías (PRTB) e Ziza Carvalho (PT).

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles