CCJ aprova autorização para viagem da vice-governadora à Europa

A Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu hoje(3) sob a presidência do deputado João Madison (MDB), aprovou o Projeto de Resolução 03/2018 apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), que concede autorização para que a vice-governadora Margarete Coelho realize viagem à Europa.





João Madison esclareceu que o Projeto de Resolução teve de ser alterado porque previa que o governador Wellington Dias, também, iria à Europa, mas o chefe do Poder Executivo desistiu da viagem. O deputado Francisco Limma Lula (PT), líder do Governo, disse que Wellington Dias adiou a viagem porque participará de uma reunião de governadores nos próximos dias, por isso ele preferiu não se ausentar do país.





Margarete Coelho participará do Fórum da Unece (órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que trata da integração econômica entre os países) em Genebra, na Suiça, e da 1a Missão Internacional ABDIB-LSE (Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base) em Londres, no Reino Unido. A proposição será apreciada agora em plenário.

J. Barros - Edição: Caio Bruno