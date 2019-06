CCJ aprova a criação de vagas para bibliotecários nas escolas da rede estadual

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira 911), a proposta de autoria da deputada Flora Izabel (PT), que a institui o Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares no Piauí, como parte do Plano Estadual de Educação.



Uma das regulamentações que o projeto proporciona é a contratação de serviços bibliotecários e a criação dos cargos para o preenchimento. Já no primeiro ano, deverá ser assegurada a presença de um profissional bibliotecário em 20% das bibliotecas da rede estadual de ensino.

Na área da Educação, também foi aprovado o Indicativo de Projeto de Lei, de autoria do deputado Franzé Silva (PT), que institui a Semana Estadual da Adoção de Crianças e Adolescentes. O evento deverá ser realizado anualmente dentro da semana do dia 25 de maio.



Com a proposta, o deputado espera fomentar a conscientização e a cultura da adoção no Piauí. Se aprovada, a proposta vai possibilitar a realização de campanhas educativas, debates, seminários, palestras como promoção de iniciativas para incentivo à adoção.



As matérias aprovadas na reunião de hoje ainda serão apreciadas em outras comissões técnicas.



Além do presidente Júlio Arcoverde (Progressistas), participaram da reunião da CCJ os deputados João Madison (MDB), Teresa Britto (PV), Gessivaldo Isaías (PRB), Cícero Magalhães (PT) e Francisco Limma (PT).

Agilidade - O presidente da CCJ, deputado Júlio Arcoverde, pediu aos membros que fossem pontuais na entrega dos seus pareceres, sempre às segunda-feiras até às 11 horas, como forma de dar ainda mais agilidade a tramitação das matérias na comissão.

Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno