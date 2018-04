CCJ aprecia vetos e vota projetos nesta terça-feira

Os deputados titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) se reuniram na manhã desta terça-feira (03) para analisar e votar sobre a constitucionalidade de projetos. Sob a presidência do deputado João Madson (MDB), participaram da reunião os deputados Evaldo Gomes (PTC), Edson Ferreira (PSD), Wilson Brandão (PSB), Rubem Martins (PSB), Marden Menezes (PSDB) e Liziê Coelho (PTB).

A primeira matéria a ser analisada foi o Processo AL 16711/18 de autoria do Poder Executivo que altera a Lei Complementar nº28, de 09 de junho de 2003, com o objetivo de aclarar a interpretação sobre a aplicação de normas administrativas contantes na Lei visando evitar conflitos no seio da Administração estadual, que podem a vir a causar prejuízos na prestação dos serviços por partes destas entidades e órgãos.

A matéria entrou como extra pauta na CCJ e recebeu parecer favorável do relator, deputado Evaldo Gomes e que foi acompanhado pelos deputados presentes.

Comissão de Estudos Territoriais





Também foi apreciado pela CCJ o projeto de autoria do deputado Irmar Marques (PSB) que altera os dispositivos da Lei nº 6.66 de 16 de junho de 2015 e renova o prazo de vigência da Comissão de Estudos Territoriais do Estado do Piauí (CETE) até o dia 31 de dezembro de 2018, regulamentando os trabalhos da Comissão nos anos de 2017 e 2018. A matéria teve como relator o deputado Júlio Arcoverde (PP).

Vetos do Governo





Dois vetos do Governo do Estado entraram na pauta da CCJ, ambos relatados pelo deputado Marden Menezes. O primeiro, mensagem 73 e processo AL 16213/18 veta totalmente o projeto de autoria do deputado Dr. Hélio (PR) que tornaria obrigatório a disponibilizadão de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. Segundo o relator, o veto se justifica na supremacia do interesse público, onde reformas e adaptações de maneira generalizada podem causar impactos negativos no comércio e para a coletividade.

Já a mensagem 72, processo AL 16206/18, veta totalmente o projeto de autoria do deputado Robert Rios (DEM) que institui a obrigatoriedade de divulgar as despesas em condenações trabalhistas pelo Poder Público. O veto é justificado por já haver previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Estadual 6.020.

“Ambos os Vetos seguem todos os tramites legais e, regimentalmente, atendem todos os requisitos, além das justificativas serem aceitáveis”, disse o relator, deputado Marden Menezes.

Título de Cidadania





Relatado pelo deputado Júlio Arcoverde (PP), o projeto de autoria do deputado Luciano Nunes (PSDB) que concede título de cidadania ao Sr. Renato Pires Berger também recebeu votos favoráveis na Comissão, e agora segue para apreciação em Plenário.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno