CCJ analisa veto parcial do governador Wellington Dias

A Mensagem do governador Wellington Dias, com veto parcial ao projeto de lei que institui as pessoas com transtorno mental - como deficientes psicossociais - e determina a inclusão destas pessoas nas políticas públicas de atendimento a portadores de necessidades especiais no Piauí, foi discutida na manhã desta terça-feira, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O relator do projeto, o deputado Rubem Martins (PSB), leu o parecer e entre as observações, ele ressaltou que desde 1993, os transtornos mentais foram inseridos na décima sexta revisão classificação internacional de doenças, CID 10, por entender que as doenças relacionadas à saúde mental, são também causas do agravamento das funções do corpo do indivíduo.

“Entendemos que o referido projeto de lei é inclusivo e de interesse público. Portanto, voto pela rejeição do voto parcial, nos termos do artigo 196, parágrafo único, do regimento interno”, disse o parlamentar, se posicionando contra o veto do governador.

Rubem Martins sugeriu que a opinião do autor da matéria, doutor Hélio, fosse ouvida, para melhores esclarecimentos. O deputado Fábio Novo (PT), pediu vistas ao projeto, com o objetivo de melhor conhecer a mataria.

“Estou disponível, par conversar com o autor da matéria, o doutor Hélio, que é médico, para que possamos ter um melhor esclarecimentos sobre a matéria’, solicitou, o deputado Rubem Martins. Lindalva Miranda

Texto: Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel