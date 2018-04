CCJ analisa projetos parlamentares e aprova dados da saúde na internet

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (17), a Comissão de Constituição e Justiça da ALEPI analisou diversos projetos apresentados pelos deputados estaduais e também mensagens enviadas pelo Governo Estadual.

O projeto de autoria do deputado Luciano Nunes (PSDB) que trata sobre a disponibilidade de dados como a quantidade de leitos de UTI disponíveis, médicos em cada período da escala e outros na internet pela rede pública de Saúde foi apreciado na Comissão. O relator, o ex-deputado Aluísio Martins (PT), emitiu parecer favorável à tramitação da matéria.

O projeto de Lei de autoria da deputada Flora Izabel (PT) também foi aprovado na Comissão. Ele reconhece como de utilidade pública a associação Ministro Evandro Lins e Silva.

Já o projeto de autoria do ex-deputado Francis Lopes (PTC), que estabelece uma política de cuidados biopsicossociais a educandos e educadores nas escolas da rede estadual foi arquivado. O relator, deputado Rubem Martins (PSB) ressaltou a existência de uma projeto de indicativo de Lei de sua autoria, que está aguardado sanção do Governo do Estado, que estabelece a obrigatoriedade da presença do profissional de psicologia nas escolas estaduais e municipais e que dispõe sobre os mesmos aspectos do projeto analisado.

Participaram da reunião da CCJ o presidente, deputado João Madson (MDB) e os deputados Júlio Arcoverde (PP), Firmino Paulo (PP), Marden Menezes (PSDB), Rubem Martins (PSB), Francisco Limma (PT), Gessivaldo Isaias (PRB), Robert Rios (DEM), Dr. Hélio (PR) e Evaldo Gomes (PTC).









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno