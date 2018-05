Carnavalesco paraense Milton Cunha vai ganhar cidadania piauiense

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária de hoje (15), o Projeto de Decreto Legislativo 05/2018 da deputada Flora Izabel (PT) que concede o título de cidadão piauiense ao carnavalesco paraense Milton Cunha. A proposição recebeu 25 votos favoráveis dos 26 deputados presentes ao plenário, tendo sido contado apenas um voto em branco.

Por J. Barros

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária de hoje (15), o Projeto de Decreto Legislativo 05/2018 da deputada Flora Izabel (PT) que concede o título de cidadão piauiense ao carnavalesco paraense Milton Cunha. A proposição recebeu 25 votos favoráveis dos 26 deputados presentes ao plenário, tendo sido contado apenas um voto em branco. O título será entregue no próximo dia 24 de maio.



Flora Izabel disse que Milton Cunha divulgou o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica localizado no Sul do Estado, para o Brasil e o mundo durante o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 1996, contribuindo para o desenvolvimento do turismo no Piauí. Ela disse que o carnavalesco virá a Teresina no final deste mês quando deverá receber a homenagem da Alepi.



Também, foram aprovados em primeira votação Projetos de Lei dos deputados Júlio Arcoverde (PP), João Madison (MDB) e Dr. Hélio Oliveira (PR) que reconhecem de utilidade pública, respectivamente, a Comunidade Terapêutica Nova Jerusalém, a Federação Piauiense Pole Dance e a Casa Transitória Espírita Manoel Philomeno de Miranda. O plenário aprovou ainda Projeto de Lei do deputado Fábio Novo (PT) que denomina de João de Sousa Rodrigues a estrada entre São Lourenço do Piauí e Dom Inocêncio do Piauí.

Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel